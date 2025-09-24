Утре Бургас е домакин на „Дни на иновациите в образованието – роботика и AI в класната стая“

Бургас е първата спирка от националната инициатива „Дни на иновациите в образованието“.

На 25 септември Eкспозиционен център „Флора“ ще събере учители, директори и образователни специалисти от региона и страната за серия практически работилници, посветени на новите технологии в класната стая. Участниците ще имат възможност да се запознаят с иновативни методи на преподаване, да изпробват роботика, дигитални инструменти и приложения на изкуствения интелект. За мнозина това ще бъде първа среща с роботи за образователни цели, а програмата обещава вдъхновяващи демонстрации и практическо съдържание.

Програмата акцентира върху роботиката и игрите с наука. Специално внимание е отделено на LEGO® Education – представени ще бъдат иновативни методи като “Забавна наука” за детската градина, при които учениците учат чрез игра с роботи и практически научни опити Учителите ще видят как роботите стимулират любопитството и улесняват разбирането на сложни теми в ранна и начална възраст Това е новаторски подход, който превръща класната стая в лаборатория за творчество и експерименти, а много преподаватели споделят, че за първи път се запознават отблизо с роботи в учебния процес.

Друг център на вниманието е изкуственият интелект (AI) в образованието. Програмата включва специализирани сесии за това „как“ AI може да бъде внедрен в обучението, вместо просто дали Експертите ще демонстрират различни приложения – от помощ при подготовка на учебни материали до персонализирано електронно оценяване – и ще обсъдят STEAM методики за интегриране на AI технологии в клас Така учителите ще получат конкретни идеи как да използват AI инструменти за по-ефективно и интерактивно обучение.

Събитието е насочено към конкретни практики и инструменти в съвременното образование Участниците ще се включат в демо-сесии, представящи безплатни дигитални решения – например Canva Education за визуално разказване и дигитални умения Ще има презентации на интерактивни методи, подкрепени от водещи технологични партньори (Google, Acer, Samsung, LEGO, Canva и др.), които показват нови подходи в преподаването. Целта е учителите да се върнат в клас със лесно приложими идеи и инструменти, без да има комерсиален натиск.

Форумът предлага две паралелни програми – една за учители и директори от детски градини и една за учители и директори от начални и средни училища В сутрешната част (детски градини) се фокусира върху интерактивни занимания за по-малки деца – забавна наука с LEGO®, игри с роботи и простички експерименти. В следобедната програма (училища) темите надграждат с демонстрации на роботи в клас, умения за презентиране с модерни средства, както и работа с AI и електронно оценяване. Така всеки участник може да избере най-подходящата програма за своята възрастова група и да почерпи идеи за иновативно преподаване.

Програма за детски градини:

• 09:15 – Регистрация (участници от детски градини)

• 09:30 – Официално откриване на събитието

• 09:45 – Демо сесия “Забавна наука в детската градина” с LEGO® Education (науката чрез игра и роботи)

• 10:30 – Кафе-пауза с NESCAFÉ Dolce Gusto

• 11:00 – Демо сесия със Samsung: „Умения за презентиране и интерактивно преподаване“

• 11:50 – Демо сесия „Canva storytelling“ – визуално разказване с дигитални инструменти

• 12:30 – Край на програмата и обратна връзка

Програма за училища:

• 13:00 – Регистрация (участници от училища)

• 13:15 – Официално откриване на събитието –

• 13:30 – Демо сесия: „Наука и роботика в класната стая“ с LEGO® Education

• 14:10 – Демо сесия със Samsung: „Умения за презентиране и интерактивно преподаване“

• 14:50 – Кафе-пауза с NESCAFÉ Dolce Gusto

• 15:20 – Демо сесия: „AI, иновации и нови възможности в класната стая“

• 16:00 – Практическа сесия: Електронно оценяване – как се провеждат тестове онлайн

• 16:15 – Демонстрация на работа в STEAM центъра: Космически и инженерни науки

• 17:00 – Край на програмата и обратна връзка

Важно е да се отбележи, че регистрацията за събитието приключи, защото местата са изцяло запълнени. Въпреки това, инициативата е отворена за журналисти и представители на медиите, които желаят да отразят деня на иновациите в Бургас. „Дни на иновациите в образованието“ дава на преподавателите нови идеи и работещи решения за модернизиране на обучението, а събитието в Бургас обещава да бъде вдъхновяващ и ползотворен за всички участници. Следобната сесия ще бъде официално открита от Валентина Камалиева, началник на Регионалното управление на образованието – Бургас, и Михаил Ненов, заместник-кмет по образование на община Бургас.

