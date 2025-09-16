УСПЕШНО УЧАСТИЕ НА КЛУБОВЕТЕ ОТ БАНСКО В НАЙ-МАСОВОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РОЛКОВИ СКИ В БЪЛГАРИЯ

СК „Ел Тепе“ и СК „Банско“ се представиха достойно в IX-то издание на Купа „Велинград – 2025“, което тази година отбеляза рекорден брой участници – 137 състезатели от цялата страна!

На Държавното първенство отборът на СК „Ел Тепе“ завоюва 2 златни, 2 сребърни и 2 бронзови медала, а на Купа „Велинград“ – 1 бронзов медал.

Медалистите са:

•​Спасимира Шошова – 1 златен и 2 бронзови медала

•​Иванина Габерова – 1 златен, 1 сребърен медал и 5-то място

•​Иван Котирков – 1 сребърен медал, 5-то и 7-мо място

•​Никол Габерова – 1 бронзов медал и две 5-ти места

Отлично се представиха и останалите участници:

•​Йоан Кленовски – 4-то, 6-то и 10-то място

•​Георги Котирков – 5-то, 7-мо и 9-то място

•​Християн Неев – 5-то, 8-мо и 10-то място

•​Стоян Янчовичин – 9-то, 10-то и 11-то място

•​Нед Прат – две 9-ти и 12-то място

•​Емо Юлев – 6-то, 12-то и 13-то място

Най-малките участници – Мирослав Кушлев и Спайк Пратсъщо показаха голямо старание и спортен дух.

Отборът на СК „Банско“ в състезанието по спринт:

•​Мария Хинкова – 2-ро място при девойки старша възраст (18 г)

•​Димитър Михайлов – 13-то място при момчета младша възраст (12 г)

•​Елина Коева – 14-то място при момичета младша възраст (12 г)

На Държавното първенство по ролкови ски, дисциплина изкачване в класически стил (2.5 км, U12):

•​Димитър Михайлов – 6-то място

•​Елина Коева – 15-то място

В дисциплината интервален старт в свободен стил – и двамата състезатели се класираха в топ 15, с което затвърдиха потенциала си сред най-добрите в страната!

Благодарим на треньорите, родителите и организаторите за усилията и подкрепата!

Община Банско ще продължи да насърчава спорта и развитието на младите надежди!

Facebook

Twitter



Shares