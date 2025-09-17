Успешно представяне на СУ „Дръстър“ в последния ден на Международния турнир „GOLDEN SHOT“ – Варна

В последния ден на престижния международен турнир по спортна стрелба „GOLDEN SHOT“, провел се във Варна, участие взеха трима представители на Спортно училище „Дръстър“.

Изабел Йовчева се изяви блестящо и завоюва златен медал след изключително оспорван финал срещу състезателка от Молдова.

Габриела Станчева също показа много добър резултат, но за съжаление остана на крачка от финала.

Дария Тодорова, дебютантка в дисциплината, се състезава в по-горна възрастова група (девойки до 21 години), но въпреки това показа силно представяне и завърши със забележително участие.

Поздравления за отличното представяне на нашите състезателки и техните треньори!

