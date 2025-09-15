Успешна и ползотворна учебна година пожела кметът на тържествата в I СУ и ПГИИ „Джон Атанасов“

Успешна, здрава и ползотворна учебна година пожела кметът на Търговище д-р Дарин Димитров на тържествата, организирани в I СУ „Св. Седмочисленици“ и в ПГИИ „Джон Атанасов“.

И двете училища посрещат своите възпитаници в обновени със средства от Европейския съюз сгради.

„Учете се, вярвайте на учителите си. Това, което научите в училище, ще Ви помогне всеки ден да се доказвате като добри професионалисти и добри хора в живота“, каза в приветствието си в ПГИИ „Джон Атанасов“ кметът. Той призова родителите да се доверяват на учителите, за да водят те децата спокойно и уверено по пътя на познанието.

В I СУ, което бе цялостно реновирано по Плана за възстановяване и устойчивост, кметът припомни, че в ход са и ремонтите във II СУ „Проф. Никола Маринов“ и в III ОУ „П. Р. Славейков“. Ремонт е предвиден и в IV ОУ „Иван Вазов“, като средствата за него са осигурени по националната програма за финансиране на капиталови разходи на общините.

„До няколко години ще бъде обновена по-голямата част от училищна база в Търговище. Всичко това правим за Вас“, каза градоначалникът и благодари на всички учители, ученици и родители за проявеното по време на ремонтите търпение.

Представители на ръководството на Община Търговище присъстваха на откриването на новата учебна година в училищата в града и населени места в общината.

Всички 430 първокласници получиха като подарък книжка с приказки, с послание от кмета д-р Димитров.

Общо 5463 ученици ще се обучават във всички 19 училища на територията на общината. 4323 са записани в общинските училища, а 1140 – в петте държавни учебни заведения в Търговище.

Броят на децата, записани в детските градини, е 1607. Очакванията са броят им да се увеличи, тъй като традиционно в детските градини записването продължава и след началото на учебната година.

