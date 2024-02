Успешен старт на годината за малката Сиана Славчева от студио за певци “ Shining voices“ с вокален педагог Жана Стефанова.

Осемгодишната Сиана взе участие в зимното онлайн издание на Международния конкурс „The city of talents“/“Градът на талантите“ в Румъния и бе отличена с Второ място измежду много талантливи участници от цял свят. Сиана се състезава в категория „Филмова музика“ във възрастова група 8-9 годишни с песента „Part of your world“/“Част от твоя свят“ от филма „Малката русалка“.

Председател на международното жури бе Зорица Нинкович – организатор на престижния конкурс „Angel voices“ в Белград. Журиращата комисия бе съставена от изявени професионалисти от различни държави, сред които Соня Стефанович – оргатизатор на Международния фестивал „Aphrodite Voice“, Кипър, в който Сиана също взе участие миналата година; Роси Йорданова-организатор на Международен фестивал „Абанико“ гр. София; Ирина Лебединская – организатор на популярен международен фестивал в Полша и др. Членовете на журито нямаха право да оценяват участници от собствената си страна.

Facebook

Twitter



Shares