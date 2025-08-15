петък, август 15, 2025
Региона

Успение на Пресвета Богородица

Редактор

Скъпи съграждани,

Днес почитаме един от най-светлите християнски празници в нашия православен календар – Успението на Пресвета Богородица. Това е ден, в който се прекланяме пред силата на майчината любов и саможертва.

Нека този празник ни припомни за най-важните неща в живота – силата на семейството, прошката и човешката подкрепа. Нека в домовете ни винаги царят мир и хармония, а сърцата ни бъдат отворени за радостта и благоденствието. Нека се опитаме да бъдем по-добри хора.

Желая Ви здраве, благоденствие и светли дни.

Честит празник на всички именици!

*Aлександър Сабанов

