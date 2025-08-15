Успение Богородично е! Над 3700 са имениците в община Плевен

На 15 август православната църква отбелязва един от 12-те най-големи християнски празници – Успение на Пресвета Богородица или Голяма Богородица, честван еднакво и от православни, и от католици.

Според Светото писание това е денят, в който Божията майка напуска земния живот и отива при сина си.

Голяма Богородица е сред най-почитаните празници. Днес имен ден имат хиляди българи, като само в община Плевен те са общо 3702, показва справка на общинския отдел „Гражданска регистрация и обредни дейности“. Името Мария е най-разпространеното женско име у нас – 1250 са дамите с това име в община Плевен. На 15 август имен ден в Плевен и региона имат и 240 с името Марийка, 56 с името Мара, около 800 Мариани и Марияни, 182 носят името Мариета и 168 името Мариела.

Имен ден на днешния празник имат и всички, които носят името Мариян и Мариан – съответно 527 души в община Плевен.

Днес личен празник имат още 240 именици с името Марио и 190 с името Преслава. Около 40 от празнуващите в общината носят имената Мария – Василия, Мария – Десислав, Мария – Ивон, Мария – Исабел, Мария – Катерина, Мария – Луиза и Мария – Николая.

На Голяма Богородица, след тържествена литургия в църквата, се освещават обредни хлябове, които жените след това раздават за здраве и за починалите близки. Вярващите търсят покровителството на Света Богородица в житейските проблеми.

Честит празник на всички именици! Бъдете здрави!

Нека Божията Майка закриля всеки дом!

