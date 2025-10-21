Успехи за младите таланти на клуб „Пирин“ на състезанието Biathlon for All в Радуил
През изминалия уикенд в село Радуил се проведе второто издание на състезанието с лазерни пушки Biathlon for All – вълнуващо спортно събитие, организирано съвместно с клуб по биатлон „Пирин“ – Банско.
Над 100 деца от 7 клуба се включиха в надпреварата, която комбинира бягане и стрелба с професионални лазерни пушки – достъпен и забавен
начин да се докоснеш до света на биатлона.
Младите състезатели от клуб „Пирин“ – Банско се представиха блестящо и показаха страхотен спортен дух и упоритост:
Христо Драгосинов – 3-то място при момчетата
Деян Асев – 4-то място (само на 2 секунди след съотборника си)
Божидара Дурчова – 3-то място при момичетата
Райна Тоскова – 5-то място
В топ 10 намериха място и:
Георги Пиришанчин – 6-то място
Никола Лалев – 7-мо място
Георги Янчовичин – 9-то място
Нико Трайков – при по-малките момчета – 7-мо място
Ирен Илиева – 7-мо място
Йоана Тушнина – 10-то място
Тези отлични резултати са доказателство за таланта, постоянството и отдадеността на младите спортисти и техните треньори.
Поздравления за всички участници, които достойно представиха Банско!