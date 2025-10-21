Успехи за младите таланти на клуб „Пирин“ на състезанието Biathlon for All в Радуил

През изминалия уикенд в село Радуил се проведе второто издание на състезанието с лазерни пушки Biathlon for All – вълнуващо спортно събитие, организирано съвместно с клуб по биатлон „Пирин“ – Банско.

Над 100 деца от 7 клуба се включиха в надпреварата, която комбинира бягане и стрелба с професионални лазерни пушки – достъпен и забавен

начин да се докоснеш до света на биатлона.

Младите състезатели от клуб „Пирин“ – Банско се представиха блестящо и показаха страхотен спортен дух и упоритост:

Христо Драгосинов – 3-то място при момчетата

Деян Асев – 4-то място (само на 2 секунди след съотборника си)

Божидара Дурчова – 3-то място при момичетата

Райна Тоскова – 5-то място

В топ 10 намериха място и:

Георги Пиришанчин – 6-то място

Никола Лалев – 7-мо място

Георги Янчовичин – 9-то място

Нико Трайков – при по-малките момчета – 7-мо място

Ирен Илиева – 7-мо място

Йоана Тушнина – 10-то място

Тези отлични резултати са доказателство за таланта, постоянството и отдадеността на младите спортисти и техните треньори.

Поздравления за всички участници, които достойно представиха Банско!

