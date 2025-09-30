Успехи за клуб по биатлон „Банско 2019“ на държавното първенство
През изминалата седмица Банско беше домакин на Държавното първенство по летен биатлон за юноши и девойки младша възраст, както и за момчета и момичета старша.
Събитието привлече множество участници и зрители, като предостави възможност за младите таланти да покажат своите умения и да се борят за призовите места.
Домакините от клуб по биатлон „Банско 2019“ бяха представени от петима състезатели, които постигнаха впечатляващи резултати.
В дисциплината спринт:
Момичета старша възраст:
Никол Габерова – 2-ро място
Девойки младша възраст:
Сандра Воденичарова – 6-то място
Момчета старша възраст:
Георги Котирков – 8-мо място
Лео Трайков – 11-то място
Емил Юлев – 14-то място
В дисциплината индивидуален старт, нашите състезатели също показаха отлична форма:
Девойки младша възраст:
Сандра Воденичарова – 3-то място
Момичета старша възраст:
Никол Габерова – 6-то място
Момчета старша възраст:
Емил Юлев – 9-то място
Тези успехи са резултат от упорита работа и отдаденост на състезатели и треньори, за които предстои динамична подготовка за новия зимен сезон.
Клубът благодари на община Банско за неизменната подкрепа и сътрудничество, както и на всички, които подкрепят развитието на биатлона.