„УСЕТИ БАНСКО“ ПРЕМИНА С МНОГО УСЕЩАНИЯ И НЕЗАБРАВИМИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ

Банско беше домакин на едно ново и различно събитие – „Усети Банско“, което в продължение на два дни превърна града в сцена за сетивно преживяване, споделено от десетки жители и гости.

Събитието съчета музика, изкуство, йога практики и пешеходни турове в градската среда, поднесени по начин, който приканваше към забавяне, осъзнаване и свързване – със себе си, с другите и с духа на Банско.

Още в първия ден, ритъмът на хандпан изпълни въздуха с меки вибрации, които съпътстваха сетивния тур през стария град – разходка, в която звук, аромат и визия се сляха в едно. Йога сред природата донесе спокойствие, а срещите между участниците – автентичност и споделеност, които рядко се срещат в ежедневието.

Вторият ден започна с движенческа и дихателна практика в парка, където тялото и пространството започнаха да „говорят“ на нов език. Следобедният ритъм се пренесе в двора на Историческия музей, където местното хоро събра поколения в обща стъпка. Вечерта завърши с концерт на „Бански старчета“ – изпълнение, което преплете традиция и настояще под звездното небе на Пирин.

„Усети Банско“ не беше просто събитие – то беше покана да спреш и да почувстваш. Да преживееш града не през обектива на турист, а през сетивата на човек, който е тук и сега. И точно в това се крие неговата стойност – че остави следа не само в програмата на лятото, а и в сърцата на участниците.

