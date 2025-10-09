Уникална фотографска изложба в Арт център Плевен представя житейски истории в контекста на глобални кризи

Изложба ще представи творби на едни от най-значимите съвременни документални фотографи – Ян Граруп и Клаус Бо, в пространството на Арт център Плевен в Градската градина.

Официалното откриване е днес, 9 октомври, от 17.30 часа. Събитието ще обедини ценители, творци и широка публика около силата на образа като универсален език за разказване на истории.

Снимките пренасят зрителя в различни кътчета на света, където животът се измерва в крехки мигове на болка, надежда и достойнство. През обектива си двамата автори не просто документират реалността, а разкриват нейната човешка същност, оставяйки трайна следа у всеки, който се докосне до техните изображения.

Ян Граруп е международно признат военен и документален фотограф, чиито работи отразяват конфликтни зони, природни бедствия и хуманитарни кризи по целия свят. Той е носител на множество престижни награди, включително World Press Photo, и е публикувал книги, превърнали се в емблематични свидетелства за нашето време.

Клаус Бо е известен със своя дългогодишен проект „Dead and Alive”, който изследва ритуалите около смъртта и начина, по който различните култури се отнасят към нея. Неговите фотографии носят дълбока философска и емоционална тежест, като съчетават документалната точност със силата на художественото въздействие.

Експозицията ще представи внимателно подбрани серии, които ще позволят на зрителите да преживеят историите, скрити зад обектива – историите на хора, общности и култури, уловени в ключови моменти от живота им. Тези изображения са не само свидетелство, но и покана за размисъл върху теми като човешка уязвимост, съпричастност и устойчивост.

Изложбата в Арт център Плевен е по проект „Визуалия“, финансиран от ЕС, ще остане отворена за посещение и ще даде възможност на повече хора да се докоснат до силата на фотографията като форма на памет и универсален разказвач на човешки истории.

