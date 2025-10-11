Уникален музикален формат с концерт в Бургас на 30 октомври

Pietro Caroleo and Vilizar Gichev Hammond Organ Trio – проект без аналог в България, избра Бургас за спирка от музикалната си обиколка.

На 30 октомври от 20:00 часа в пиано бар “Ten Fingers” жители и гости на града ще се насладят на изключителни музиканти и хамънд орган – изключително рядък инструмент, А музикантите, които го владеят на високо ниво дори в Европа, са единици.

Идеята за подобно трио се ражда, когато по време на обучението си в Триест Вилизар Гичев чува известното Hammond орган трио – Peter Bernstein, Larry Goldings, Bill Stewart. Невероятният звук се запечатва в съзнанието му и така се ражда мечтата. Следват три години в търсене на точните хора и условия, за да се реализира тя.

В България такива инструменти са рядкост, а джаз органист с подобна визия за музиката не се намира. По време на обучението си в Консерватория „Санта Чечилия“ в Рим – един от европейските градове с най-развита джаз сцена – на джем сешъните, които редовно посещава, Вилизар среща Пиетро Каролео, един от най-впечатляващите и активни млади джаз пианисти там. След няколко месеца, в разговор с Даниле Кордиско (изявен китарист в Рим, записвал с Рон Картър), става ясно, че Пиетро от малък свири на Hammond орган. Тогава, без да се колебае, Вилизар организира репетиция в Nuccia Studio, където с истински Hammond B3 орган се заражда триото заедно с Теодор Тошков.

Турнето на новото Hammond орган трио в България ще се проведе в София – 28 октомври Бар Ж, 29 октомври – Sofia Live Club, 30 – Бургас “Ten Fingers”, 31 – Пловдив “Contrabass” и 1 ноември – Велико Търново “Melon”.

В репертоара ще бъдат включени пиеси на Уес Монтгомъри, джаз стандарти и авторска музика.

Вилизар и Теодор вече реализираха няколко концерта от поредицата We & Wes, посветена на Wes Montgomery – един от най-великите джаз китаристи на всички времена, който съвсем неслучайно, заедно с Джими Смит, е сред музикантите, утвърдили Hammond орган триото като класическа форма в джаз музиката. Специално отношение към суинга, блус рифове, мелодични фрази и силната енергия от импровизацията на живо са някои от нещата, които карат хората да обичат джаза.

