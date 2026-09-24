Уникален концерт в Пловдив събира незрящи изпълнители в подкрепа на брайлови книжки за деца

Събитието на 24 септември е с вход свободен, а събраните дарения ще подкрепят издаването на брайлови книжки с релефни илюстрации и детското издание „Маяк“

Уникален музикален спектакъл ще събере изпълнители с намалено или напълно изгубено зрение на сцената на Народно читалище „Христо Ботев – 1905“ в Пловдив на 24 септември.

В концерта ще участват три вокални групи от София, сред които и детска вокална група с ученици от училището за незрящи „Луи Брайл“. На сцената ще излязат десет деца, които чрез своите изпълнения ще покажат силата на музиката да преодолява границите.

Сред участниците е вокална група „Феникс“, ръководена от незрящия композитор Георги Холянов, автор на популярни български песни, сред които „Без море живял ли си?“ и „Моя кукло Барби“.

Публиката ще чуе и вокална група „Студио Миракъл“ с ръководител Нели Стойчева, която е автор на музиката и текстовете на голяма част от песните в репертоара на състава.

„Танцуващи сърца“ излизат на сцената

Специален акцент ще бъде участието на „Танцуващи сърца“ – единствения в страната танцов състав, съставен от незрящи жени. Техният синхрон е постигнат чрез специална методика, разработена от ръководителката Виктория Костова.

В концерта ще се включат още Орхан Мурат и Богдана Петрова, победител в телевизионното предаване „България търси талант“. Музикален поздрав ще поднесе и флейтистът Виктор Чавдаров от НЧ „Христо Ботев – 1905“.

Благотворителна кауза за децата

Събитието има и благотворителна цел – набиране на средства за издаването на брайлови книжки за деца с релефни илюстрации, както и за създаването на брайлово детско периодично издание „Маяк“.

Концертът се финансира от Агенцията за хората с увреждания и се провежда под патронажа на областния управител на Пловдив Георги Янев, с подкрепата на фондация „Творци на надежда“.

Входът е свободен, а желаещите да подкрепят благотворителната кауза ще могат да направят дарение в специално предназначени кутии в залата.