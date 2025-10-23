четвъртък, октомври 23, 2025
УМБАЛ „Свети Георги“ с безплатни профилактични прегледи част от кампанията „Здраве за всички“

Редактор

От 27 до 30 октомври 2025 г. включително, Клиниката по ревматология към УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив организира безплатни профилактични прегледи като част от кампанията „Здраве за всички“.

Инициативата е насочена към ранното откриване и превенция на ревматологични заболявания, които са сред най-сериозните и социално значими здравословни проблеми.

Прегледите са подходящи за хора със симптоми като болки и подуване в ставите, сутрешна скованост, болки в костите и гръбначния стълб, намаляване на ръста, промяна в стойката и походката.

В клиниката се извършва диагностика, лечение и проследяване на широк спектър от заболявания:

  • възпалителни ставни заболявания (ревматоиден артрит, псориатичен артрит, анкилозиращ спондилит, септични и реактивни артрити);
  • системни заболявания на съединителната тъкан (лупус, склеродермия, полимиозит/дерматомиозит, синдром на Сьогрен, васкулити);
  • дегенеративни ставни заболявания (остеоартроза, тендинити, бурсити, периартрити);
  • кристално-индуцирани заболявания (подагра, псевдоподагра);
  • заболявания на костите (остеопороза, Болест на Пейджет, алгодистрофия);
  • редки заболявания на съединителната тъкан (синдром на Елерс-Данлос, Марфан, хипермобилен синдром).

Клиниката разполага със съвременна диагностична апаратура – два ехографски апарата, капиляроскоп, поляризационен микроскоп, както и собствена високоспециализирана имунологична лаборатория, отговаряща на най-новите европейски стандарти.

Прегледите са безплатни, но задължително с предварително записване на телефон 0882 555 852 (в делнични дни между 10:00 и 16:00 ч.). Прегледите ще се провеждат в Клиника по ревматология на бул. „Васил Априлов“ 15А.

Редактор

Редактор

Редактор

