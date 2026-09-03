Улови София в кадър: Безплатен курс по стрийт фотография с Пенко Скумов

Участниците ще излязат по улиците на столицата в търсене на най-добрия кадър, а авторът му ще получи специална награда

Любителите на фотографията ще могат да се включат в безплатен еднодневен курс по стрийт фотография с Пенко Скумов, организиран от Столична община в рамките на фотоконкурса „В крачка“.

Събитието ще се проведе на 3 октомври от 10:00 до 14:00 часа в Sofia Lab – Софийската лаборатория за иновации, на ул. „Сердика“ 1, ет. 3.

Участието е безплатно, но местата са ограничени и е необходимо предварително записване на mladi@sofia.bg.

От теорията директно на улицата

Програмата започва в 10:00 часа с кратко въведение в особеностите и тънкостите на уличната фотография.

Между 11:00 и 13:00 часа участниците ще излязат по улиците на София, където ще имат възможност да приложат наученото и да уловят автентични моменти от градския живот.

Последният час ще бъде посветен на разглеждане, анализ и селекция на направените фотографии. Предвидена е и специална награда за автора на най-добрия кадър от деня.

Кой е Пенко Скумов?

Пенко Скумов е фотограф, съосновател на фото групата Naos и на образователния проект Street Photo Lab. Професионално се занимава с графичен дизайн и фотография, а интересите му са насочени основно към художествената, документалната и стрийт фотографията.

Участвал е и е бил финалист в редица фотографски изложби и международни конкурси, сред които Fujifilm Moment Street Photo Awards, Phos Athens, Festival VIZUALIZATOR, „Фото Академика“, BG Press Photo, Phodar Biennial и Paris International Street Photo Awards.

През 2019 г. заедно със Свилен Начев създава Street Photo Lab – проект, насочен към популяризирането на стрийт фотографията и практическия подход към фотографския процес.

През 2022 г. Скумов е сред селектираните автори в специалното издание на италианското Eyeshot Magazine, посветено на българската стрийт фотография.