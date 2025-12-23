Украински деца поздравиха кмета Костадин Димитров за Коледа

Деца от Украйна, чиито семейства са намерили убежище от войната в Пловдив, поздравиха кмета на града Костадин Димитров по повод Рождество Христово.

Заедно с тях бяха почетният консул на Украйна в Пловдив Димитър Георгиев и ръководителят на фондация „Подкрепа и възстановяване за Украйна“ и управител на временния бежански център „Втори дом“ Наталия Еллис, които връчиха на кмета Костадин Димитров благодарствена грамота.

„Благодарим! Без Вашата подкрепа, без сътрудничеството с различните институции няма как да имаме така добре работещ център. Във „Втори дом“ хората намират опора, за да си стъпят на краката, учат български език, намират работа. Вече имаме и над 900 деца в детски градини и училища в Пловдив. Благодарим!“, заяви Наталия Еллис.

От своя страна градоначалникът подчерта, че Пловдив винаги е бил град, в който различни общности и религии живеят заедно. „Център „Втори дом“ е отличен пример в това отношение, а също и как трябва да си взаимодействаме и помагаме“, допълни Димитров.

Децата подариха на кмета ръчно изработени коледни джуджета и керамика със сърце, което символизира доброто сърце на Пловдив и Община. Малките коледари също получиха подаръци и лакомства от градоначалника.

