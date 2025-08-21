Украински деца посетиха кмета Костадин Димитров по повод Деня на независимостта на Украйна

В навечерието на Деня на независимостта на Украйна, украински дечица, които живеят в Пловдив, посетиха кмета на града Костадин Димитров. Малките гости представиха традиционни украински стихчета и песни, с които докоснаха сърцата на всички и превърнаха срещата в истински празник на приятелството.

„Пловдив е мултиетнически град, в който думата „заедно“ олицетворява целия дух на нашето общество. Украинската общност е част от нашето голямо семейство. Това са нашите деца“, заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров.

На срещата присъстваха и почетният консул на Украйна в Пловдив Димитър Георгиев, както и директорът на Фондация Ukraine Support & Innovation Наталия Еллис.

Почетният консул Димитър Георгиев изрази признателност към подкрепата от страна на местната власт.

„Изказваме нашата благодарност за работата ни с Община Пловдив през последните четири години. Без нейната помощ нямаше да се реализира един такъв значим проект, какъвто е „Втори дом“, отбеляза Димитър Георгиев.

Наталия Еллис подчерта ролята на града в подкрепата на украинската диаспора. „Пловдив е уникален град, в който всеки човек е приятел на нашите деца. Вярваме, че тези деца ще бъдат бъдещите посланици на българския език и култура по целия свят.“

Срещата завърши с усмивки и пожелания за мир и единство, а децата подариха на кмета Костадин Димитров картина със слънчогледи като израз на благодарност към Община Пловдив за подкрепата и грижата към украинския народ.

Facebook

Twitter



Shares