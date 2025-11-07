Удължават с два дни срока на конкурса за млади предприемачи на Пловдив поради засилен интерес

Удължава се срокът за участие в конкурса „Най-добър млад предприемач на град Пловдив“ за 2025 година.

Причината е засиленият интерес към тазгодишната надпревара.

“Искаме да дадем толеранс от още няколко дни на всеки, който желае да се включи, но се притеснява, че крайният срок го притиска”, заяви зам.-кметът по спорт, младежки дейности и социална политика Николай Бухалов.

Финалната крайна дата за подаване на бизнес планове е 11 ноември, вторник, до 17,00 часа. Това става отново на място в деловодството на Община Пловдив или по пощата, като важи датата на клеймото.

Наградите са както следва – за първо място 10 000 лева, за второ – 6 000 лева и по 3 000 лева за две трети места.

Общата информация с насоките и условията за кандидатстване е публикувана на сайта на Община Пловдив, секция „Спорт и младежи“, раздел „Младежки дейности“ – „Конкурс най-добър млад предприемач на град Пловдив“ 2025 година.

