неделя, ноември 16, 2025
Удължава се срокът за раздаване на помощи от БЧК

Българският Червен кръст – Областна организация Стара Загора информира, че срокът за раздаване на хуманитарни помощи във временния пункт в гр. Казанлък се удължава до 28 ноември 2025 г.

Адрес: ж.к. „Бузлуджа“, ул. „Войнишка“ бл. 59, вх. А (Общински клуб „Хаджи Димитър“, до казармата)

Работно време:

Понеделник – Петък

09:00–13:00 ч.

16:00–18:00 ч.

Раздаването продължава и по селата в общината.

БЧК – Стара Загора призовава правоимащите да се възползват от удължения срок.

