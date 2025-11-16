Удължава се срокът за раздаване на помощи от БЧК
Българският Червен кръст – Областна организация Стара Загора информира, че срокът за раздаване на хуманитарни помощи във временния пункт в гр. Казанлък се удължава до 28 ноември 2025 г.
Адрес: ж.к. „Бузлуджа“, ул. „Войнишка“ бл. 59, вх. А (Общински клуб „Хаджи Димитър“, до казармата)
Работно време:
Понеделник – Петък
09:00–13:00 ч.
16:00–18:00 ч.
Раздаването продължава и по селата в общината.
БЧК – Стара Загора призовава правоимащите да се възползват от удължения срок.