Удължава се предоставянето на социалната услуга „Топъл обяд“ в Асеновград

Управляващият орган (УО) на Програма „Храни и основно материално подпомагане“ (ПХОМП) 2021 г. – 2027 г., съфинансирана от „Европейски социален фонд+“, изрази своята благодарност за ползотворното съвместно сътрудничество и постигнатите резултати при реализиране на съвместната цел с община Асеновград, а именно – предоставянето на подкрепа на най-нуждаещите се лица в България чрез осигуряване на „Топъл обяд“. Услугата се осъществява по Процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“.

Общо 300 крайно нуждаещи се от 19 населени места на община (Асеновград и 18 села) получават безплатно храна. Отличните резултати и с цел продължаване предоставянето на „Топъл обяд“ за най-нуждаещите се, се удължава срокът на изпълнение на дейностите – до 31.01.26 г. Това става възможно благодарение на бързата реакция на всички общини за приспадане на натрупаните икономии, както и добрата комуникация с Европейската комисия, която със съобщение от 10.06.2025 г. освободи сумата за гъвкавост в рамките на междинния преглед на Програмата. В тази връзка, срокът за сключване на допълнителното споразумение за изменение на изпълняваните административни договори е до 30.09.2025 г.

УО на Програмата ще продължи да търси начини за привличане на допълнителен финансов ресурс от други програми или от държавния бюджет, за да продължат да се реализират дейностите и след 31.01.2026 г.

