Удължава се бедственото положение в Николово и Мартен

До 10.00 часа сутринта на 27 октомври /понеделник/ ще бъде удължено бедственото положение в село Николово и гр. Мартен, съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов.

Решението бе взето след проведена оперативна работна среща за изясняване на обстоятелствата и обсъждане необходимостта от удължаване на срока. Съгласно нормативната уредба кметът на една община има право да обявява бедствено положение за срок не повече от 7 дни. За удължаването на периода се изисква съгласуване от областния управител. Такова удължаване бе поискано от кмета Пенчо Милков с 30 дни, но според нормативните изисквания максималният период на бедственото положение може да е общо 30 дни след съгласуване от страна на областния управител. Затова след като Драганов и заместникът му Георги Георгиев се запознаха на място с реалната ситуация и изискаха редица експертни становища, областният управител взе решение да съгласува заповедта на кмета на Община Русе бедственото положение да се удължи с още 10 дни – до 27-ми този месец. По думите на Драганов няма нужда от въвеждане на по-дълъг период на бедственото положение, защото на този етап няма опасност за населението. Отчетени са и дългосрочните прогнози, взети са под внимание всички факти и препоръки на компетентните специалисти, обясни Драганов. Той коментира, че удължаването на бедственото положение се налага поради необходимостта от установяване степента на овлажняване на язовирната стена на язовир „Николово“. До 27-ми се очаква да излязат резултатите от пробите, като изследванията се извършват от БАН. Припомняме, че заради проливните валежи миналата седмица, които на места в Русенско надхвърлиха 280 л/ кв. м. за три денонощия дигата на язовира бе компрометирана и това наложи неговото поетапно изпускане. И към момента тази дейност се осъществява, като се вземат и допълнителни мерки по отводняване в гр. Мартен. Всички дейности към момента са превантивни и хората трябва да бъдат спокойни, категоричен бе Драганов.

Областният управител Драгомир Драганов и заместникът му Георги Георгиев са в постоянен контакт с кмета Пенчо Милков и денонощно следят ситуацията, така че при усложняване на обстановката ще се реагира на момента.

