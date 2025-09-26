Училищните символи и ритуали от Възраждането до края на ХХ век представят в ямболския Безистен

Училищни символи от Възрожденската епоха в България до края на ХХ век украсиха зала „Съвременност“ на ямболския Културно-информационен център „Безистен“.

На 23 табла са представени документи, снимки и предмети, свързани с празничния живот в училище, като 24 май, Деня на будителите, Деня на детето, Деня на цветята, юбилеи и други. Във витрини са показани над 50 движими културни ценности, сред които юбилеен химн на Априловската гимназия от 1925 г. по случай 50 години от първия випуск, ученическа униформена блуза от 1922 година, тромпет на Първа мъжка гимназия в София от 1930 г., ученическа книжка от 1936 -1937 г, училищни знамена, печати и др. Отделено е място на живота и ритуалите в ученическите и младежките дружества и съюзи – „Юнак”, Български младежки червен кръст, въздържателни и християнски дружества, скаути и др.

Целта на изложбата „Училищни символи и ритуали“ е да покаже, че българското училище съхранява своите традиции и че училищните символи и ритуали са тези, които създават в учениците чувството за съпричастност към училищната общност, чувството за национална идентичност. Това обясни директорът на Габровския национален музей на образованието Любка Тинчева пред ученици от Природоматематическа гимназия „Атанас Радев“, които имаха възможността първи да видят новата експозиция в Безистена. На откриването присъстваха също заместник-кметът Енчо Керязов, директорът на Регионална библиотека „Г. С. Раковски“ Христина Начева и заместник-директорът на ПМГ „Ат. Радев“ Милена Иванова, които заедно с управителя на Безистена Елена Куманова получиха като подарък копие на първия училищен печат, изработен за Габровското училище през 1832 г. по идея на Васил Априлов.

Награди от Националния музей на образованието получиха и ученици от ПМГ „Атанас Радев“, които бяха провокирани от Любка Тинчева с въпроси за събитията около 3 март и първото новобългарско светско училище.

Експозицията ще остане в ямболския Безистен до 4 януари 2026 г.

