Училищен базар на Coworking Family Burgas ще се проведе на 31 август

С наближаването на новата учебна година, родители и учители започват подготовка в търсене на необходими пособия и облекло.

Ето защо Coworking Family Burgas организира ежегодния училищен базар “Отново на училище” за размяна на употребявани училищни униформи, раници, учебници, помагала още и още за децата на училище!

“Имате униформи от по-малката си дъщеря или син, но тази година те са вече малки и трябва да закупите по-голям размер! Донесете тези, които вече не са ви необходими и намерете вашия размер! Разменете, подарете и спестете! Една чудесна възможност да спестим, време, пари и нерви в обикаляне и поръчки!

Базарът с устойчива мисия ще се проведе на централния вход на ОУ „Васил Априлов“ – Бургас на 31 август в 11:00 ч., а входът за участие е свободен. За информация и въпроси: +359 87 6944618.

Всички родители и деца са добре дошли, а организаторите са подготвили специални изненади Станете част от общността на устойчивите и осъзнати хора в Бургас, които припознават каузи като тази!

