четвъртък, ноември 27, 2025
Учениците от Банско с отлично представяне на международното математическо състезание „Математика без граници“

Учениците от НУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Банско се представиха изключително с участието си на международното математическо състезание „Математика без граници“, което събира млади таланти от десетки държави.

В тазгодишното издание на състезанието участие взеха 69 ученици от училището, които демонстрираха завидни знания и завоюваха общо 12 медала:

• 4 златни медала

• 6 сребърни медала

• 2 бронзови медала

Поздравления за младите математици и техните преподаватели за високите резултати и достойното представяне!

