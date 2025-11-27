Учениците от Банско с отлично представяне на международното математическо състезание „Математика без граници“
Учениците от НУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Банско се представиха изключително с участието си на международното математическо състезание „Математика без граници“, което събира млади таланти от десетки държави.
В тазгодишното издание на състезанието участие взеха 69 ученици от училището, които демонстрираха завидни знания и завоюваха общо 12 медала:
• 4 златни медала
• 6 сребърни медала
• 2 бронзови медала
Поздравления за младите математици и техните преподаватели за високите резултати и достойното представяне!