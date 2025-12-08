Ученици влязоха в ролята на екскурзоводи, гответе се за нов тур през май

В неделния ден Бургас бе показан по различен начин на жители и гости на града – чрез три пешеходни тура.

Те бяха организирани за трета поредна година от учениците със специалност „Екскурзоводско обслужване“ в СУ „Епископ Константин Преславски” заедно с техния преподавател по теория и практика Николина Димитрова. Събитието бе отворено за всички жители и гости на Бургас и напълно безплатно. То бе част и от атрактивната програма за Никулден.

Въпреки дъждовния ден събитието събра много желаещи да научат повече за морския град. Първите две групи се отправиха по маршрут Часовника – Компаса – катедрален храм „Св. св Кирил и Методий“ – Етнографски музей. Партньори на пешеходния тур бяха и РИМ-Бургас.

Третата пешеходна обиколка обхвана Гъбката – паметника на Пушкин в Морската градина – Културен център „Морско казино“ – Кулата на фаропазача. Тя бе насочена към перспективи за развитие на града благодарение на Черно море. Турът бе своеобразен поглед към бъдещето и кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032.

Учениците с много ентусиазъм показаха своите знания и отсега започват подготовка за следващия пешеходен тур, който ще се проведе през май 2026 г.

