Ученици от Смолян пътешестваха в света на думите 

Състезание – пътешествие в света на думите, добротата и приятелството, под мотото „Силата на думите – силата на доброто“ се проведе в ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Смолян.

Ученици от IV б клас, разделени на четири тематични отбора: „Щедрост“, „Прошка“, „Честност“, „Добрина“, пътуваха в света на думите, като съставяха изречения, пяха, създаваха и решаваха предизвикателства с различна трудност. Компетентно жури оценяваше работата след всеки кръг. Отборите бяха подкрепени от своите родители, които с интерес приеха идеята и активно се включиха в игрите. Забавната и в същото време образователна програма, беше посветена на Седмицата на толерантността и се проведе съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Смолян, която подсигури и награди за участниците.

В позитивна и емоционална атмосфера учители, ресурсни учители, ученици и родители показаха как чрез сътрудничество и толерантност могат да се преодоляват трудности и да се постигат високи резултати.

