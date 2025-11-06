Ученици от Разград разказаха за участието си в Национална програма “Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия”

Председателят на Общински съвет-Разград Галина Георгиева бе гост на събитие, с което в Професионална гимназия по транспорт и строителство „Христо Смирненски“ завърши работата по изпълнение на дейностите по Национална програма “Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия” Модул 2, която е колаборация Министерството на образованието и науката.

Домакин на събитието бе Военно окръжие-Разград, на което ръководството на училището благодари за съдействието по изпълнение на дейностите по проекта. Сред официалните гости в зала „Български войн“ бяха и заместник областният управител Михаил Тодоров и началникът на Регионалното управление на образованието Ангел Петков. Официалните гости заедно с началника на Военно окръжие-Разград подполк. Венцислав Бонев имаха честта да връчат сертификати и предметни награди на учениците, участвали в програмата.

С най-голямо вълнение младите хора разказаха за участието с и в шестдневен военен лагер през месец юли на територията на Национален военен университет „Васил Левски“-Велико Търново. Показаха и част от уменията, които са придобили – разглобяване и сглобяване на автомат „Калашников“, поставяне на противогаз и други. Емоционална за тях е била и срещата им с Президента на Република България Румен Радев. Те разказаха и за други дейности по проекта – създаване на Кът на българската армия в училището, почистване на Войнишния паметник в Черковна и други.

Ръководителят на групата Марина Димитрова сподели, че учениците от ПГТС“Христо Смирненски“ са се държали достойно и дисциплинирано по време на лагера и в повечето състезателни елементи между седемте участващи училища са били победители. Директорът на училището Димитричка Ангелова също поздрави учениците за интереса към темата, по която се възпитават в родолюбие, изрази и удовлетворение от старанието, което полагат при изпълнение на проекта.

