Ученици от „Преславски“ представиха Бургас на международния младежки лагер в Унгария

Ученици от Средно училище „Епископ Константин Преславски“ в Бургас взеха участие в XI Международен младежки лагер в Балатонмариафюрдьо, Унгария. Събитието бе организирано от побратимения на Община Бургас град Мишколц и събра представители на девет държави: България, Унгария, Германия, Чехия, Словакия, Полша, Финландия, Китай и Южна Корея.

Лагерът се проведе на южния бряг на езерото Балатон и предложи на участниците богата програма – спортни и водни занимания, творчески работилници, културни вечери и посещения на забележителности. Сред акцентите бяха разходка в очарователния град Кештелий и посещение на величествения дворец „Фештетич“, както и екскурзия до унгарската столица Будапеща.

Бургаските гимназисти представиха своя град и България по запомнящ се начин по време на културната вечер, посветена на нашата страна. Те представиха пред своите връстници богатството на българските традиции чрез народни танци, презентация и дегустация на традиционни храни. Българската трапеза с лютеница, бяло сирене и луканка предизвика голям интерес и заслужи аплодисментите на публиката.

Участието в лагера даде възможност на младите бургазлии не само да покажат културното наследство на България, но и да създадат нови приятелства и международни контакти. Те демонстрираха отлични умения за работа в екип, комуникативност и активност в общите инициативи.

Ръководители на групата бяха Николай Тодоров – учител по английски език, и Ирина Вапцарова – учител по немски език, в Средно училище „Епископ Константин Преславски“, които осигуриха организация и подкрепа за успешното участие на учениците.

Участието във форума на младите ни съграждани е повод за гордост и доказателство, че бургаските ученици са посланици на културата, традициите и духа на България.

