Ученици от ПГСС „Царица Йоанна“ представиха Пазарджик в конференция на Европейския младежки парламент

От името на ПГСС „Царица Йоанна“ – гр. Пазарджик, имаме удоволствието да ви информираме за успешното участие на наши ученици в конференцията за младши посланици на Европейския младежки парламент, проведена на 28, 29 и 30 ноември в гр. Банско. Събитието събра младежи от цялата страна и от множество други държави, които обмениха идеи, работиха в екипи и обсъждаха актуални теми, свързани с бъдещето на Европейския съюз.

Нашите гимназисти бяха единствени представители на град Пазарджик, представиха достойно училището и града ни, включвайки се активно в дебатите и в изработването на резолюции. За нас е чест, че младите хора от нашата гимназия бяха част от толкова значим форум, насърчаващ гражданското участие, критичното мислене и международния диалог.

Прилагаме прессъобщение и снимки от участието им, които можете свободно да използвате за публикации.

Ако имате нужда от допълнителна информация, интервю с учениците или с техния ръководител, ще се радваме да съдействаме.

Facebook

Twitter



Shares