Ученици от ОУ “Кулата“ – Казанлък посетиха Народното събрание

Днес народният представител Илиана Жекова посрещна в Народното събрание ученици от от 3 “а”, 3 “б” и 4 “а” класове от ОУ “Кулата” – гр. Казанлък.

Малките посетители проявиха голям интерес към работата на парламента и с любопитство разгледаха сградата, както и залите, в които се провеждат заседанията на постоянните комисии.

По време на визитата те имаха възможност да разговарят с народния представител по теми, които ги вълнуват и да присъстват на провеждащото се пленарно заседание. Учениците с радост посрещнаха момента, когато председателят на Народното събрание г-жа Рая Назарян обяви от трибуната, че те са гости на парламента.

Посещението премина в топла и приятелска атмосфера, а народният представител Илиана Жекова благодари на децата за техните усмивки, интерес и детско любопитство.

