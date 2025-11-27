Ученици от ОУ „Княз Борис І“ гостуваха в Районна прокуратура-Бургас и проведоха симулативен съдебен процес

Ученици от бургаското основно училище „Княз Борис І“ гостуваха на магистратите и служителите от Районна прокуратура-Бургас.

Идеята бе шестокласниците да се запознаят с мястото на прокуратурата в съдебната система, както и с ролята и функциите на прокурора в наказателното производство.

Учениците бяха посрещнати от прокурорите Радостина Ганева и Божидара Мартинова, които проведоха ролева игра с гостите, в която те си представиха, че някой от тях е станал жертва на кражба, а „пострадалият“ е дошъл, за да подаде молба за разследване на станалото престъпление. Така момчетата и момичетата имаха възможност да се запознаят с реда на подаване на сигнали в прокуратурата.

След надлежно входирания сигнал учениците бяха приети в кабинета на районният прокурор на Бургас. Мария Маркова ги запозна с действията, които техният сигнал би породил. Прокурор Маркова разясни и реда, по който се образува досъдебно производство, както и видовете процесуални действия, които биха могли да бъдат предприети. След посещението в кабинета на прокурор Маркова учениците се отправиха и към други прокурорски кабинети, където научиха и как се изготвя и обвинителен акт.

Последната спирка на гостите бе съдебната зала, в която те проведоха емоционален симулативен съдебен процес, в който всеки от тях имаше определена роля. Въпреки старанието на защитата „подсъдимият“ бе признат за виновен и получи справедливо наказание.

В края на гостуването си учениците получиха и рекламни материали, осигурени от ВСС.

