Ученици от НУИИ „Илия Петров“ – град София избраха да направят учебната си практиката в Свищов 

Бъдещи художници от Национално училище по изящни изкуства „Илия Петров“ – град София направиха едноседмична визита в град Свищов, където проведоха своята учебна практика.

46 единадесетокласници от специалностите: „Илюстрация“, „Живопис“, „Скулптура“ и „Графика“ се потопиха във възрожденския дух на Свищов и с много старание в рамките на 7 дни рисуваха и твориха. Учениците бяха придружени от трима свои преподаватели, които са избрали Свищов, за да се разнообрази палитрата от практики на децата.

Преподавателят по „Графика“ Добрил Андреев сподели, че вече са били в Несебър и във Велико Търново, и тъй като са търсили нещо по-различно и интересно за рисуване са избрали Свищов, където може да се види р. Дунав и съвсем друг тип архитектура, и среда, която да е едно ново предизвикателство за младите художници.

От своя страна, учениците споделиха, че многообразието на града и неговия релеф разкриват чудесни гледки и места за рисуване, което ги вдъхновява да творят и да влагат най-доброто от себе си в своите работи.

Тъй като Свищов е град с богато културно наследство, с много обекти от историческо значение и има какво да покаже, г-н Андреев сподели, че още преди да дойдат в крайдунавския град, са си набелязали доста забележителности. Сред тях са – „Калето“, което за съжаление в момента е в ремонт; къщата музей „Алеко Константинов“; Съборната църква, дело на майстор Кольо Фичето; и други интересни места, като ХГ „Николай Павлович“, където учениците с интерес могат да разгледат произведения на Николай Павлович и Александър Божинов. „До сега, това което сме видели, като ръководители е, че учениците правят много хубави неща тук, което е важно.“, допълни Добрил Андреев и остави отворена възможността да посетят отново Свищов.

При следващата им визита, парк „Калето“ и едноименната крепост вече ще бъдат отворени за посетители и ще очакват следващите млади художници, които да ги нарисуват…

