Ученически турнир по волейбол за купата на Езикова гимназия „Пейо Яворов“

Вчера приключи турнирът по волейбол за ученици VIII-XII клас, който бе организиран от гимназията домакин, Ученическия парламент и Община Силистра.

В него се включиха 8 отбора от 4 училища.

След оспорвани срещи в продължение на три дни и много подкрепа от агитките на всяко училище, отборите се класираха:

Девойки:

1 място – ЕГ „Пейо Яворов“

2 място – ПМГ „Св. Климент Охридски“

3 място – ПГСУАУ „Атанас Буров“

4 място – ПГС „Пеньо Пенев“

Юноши:

1 място – ЕГ „Пейо Яворов“

2 място – ПМГ „Св. Климент Охридски“

3 място – ПГСУАУ „Атанас Буров“

4 място – ПГС „Пеньо Пенев“

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