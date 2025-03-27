Ученически турнир по волейбол за купата на Езикова гимназия „Пейо Яворов“
Вчера приключи турнирът по волейбол за ученици VIII-XII клас, който бе организиран от гимназията домакин, Ученическия парламент и Община Силистра.
В него се включиха 8 отбора от 4 училища.
След оспорвани срещи в продължение на три дни и много подкрепа от агитките на всяко училище, отборите се класираха:
Девойки:
1 място – ЕГ „Пейо Яворов“
2 място – ПМГ „Св. Климент Охридски“
3 място – ПГСУАУ „Атанас Буров“
4 място – ПГС „Пеньо Пенев“
Юноши:
1 място – ЕГ „Пейо Яворов“
2 място – ПМГ „Св. Климент Охридски“
3 място – ПГСУАУ „Атанас Буров“
4 място – ПГС „Пеньо Пенев“