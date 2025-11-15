Ученически турнир по баскетбол – 27.11.2025 г.

Столичната община в партньорство с Българската асоциация спорт за учащи (БАСУ) организира турнир по баскетбол за ученици от столичните училища.

Инициативата има за цел популяризиране на спорта баскетбол сред децата, насърчаване на физическата активност и създаване на условия за спортна изява.

Техническите заявки се приемат до 13:00 часа на 20.11.2025 г. (четвъртък) на електронна поща – chimevadarina@gmail.com или до запълване на квотата от 10 отбора във възрастова група.

Техническите конференции ще се проведат от 09:00 часа в обявените спортни зали непосредствено преди началото на срещите.

Приложение:

1. Писмо до Директорите на училища (общински, държавни и частни)

2. Наредба за провеждане на ученически турнир по баскетбол

3. Писмо ЗАЯВКА.

