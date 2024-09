Учени от цял свят ще дискутират в Бургас цифровизацията на културно и научно наследство

От 26 до 29 септември 2024 г. Институтът по математика и информатика при Българска академия на науките, под патронажа на ЮНЕСКО и с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ (КП-06-МНФ/13/23.05.2024) и Община Бургас, организира Четиринадесетата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“ – DiPP2024.

Традиционно в организацията на събитието се включват Регионален академичен център на БАН-Бургас, Регионален исторически музей – Бургас, Бургаски свободен университет, Регионалната библиотека „Пейо Яворов“, гр. Бургас и Бургаският държавен университет „Проф. А. Златаров“ – Бургас.

Конференцията цели да представи иновации, проекти и научни и научно-приложни разработки в областта на цифровото документирането, архивирането, представянето и запазването на световно и национално материално и нематериално културно и научно наследство. Основен фокус е осигуряването на отворен достъп до цифровизирано национално културно и научно наследство и следването на устойчиви политики за продължаващо му цифрово съхранение и опазване. Дебютно ще бъде представен новия проект на Института по математика и информатика-БАН BG-RRP-2.011-0004 „Иновативна софтуерна платформа за сериозни образователни игри с креативна визуализация за изграждане на компетентност и отговорно управление на природните ресурси“ (ProNature, https://pronature-project.math.bas.bg/). Основна цел на проекта е извършване на научни изследвания и разработване на нови технологични решения на иновативна софтуерна платформа за сериозни образователни игри с креативна визуализация с ниво на технологична готовност 7 (TRL 7) за изграждане на компетентност за природни екосистеми, отговорно управление на природните ресурси и опазване на околната среда. За естествена природна основа в настоящия проект е избрана Бургаската езерна екосистема поради изключителното ѝ биоразнообразие, най-значим защитен природен комплекс с концентрация на водолюбиви птици по българското черноморско крайбрежие. Проектът e финансиран по Договор № ПВУ-2 от 27.05.2024 г. /BG-RRP-2.011- 0004-С01/ от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) в изпълнение на инвестиция C2.I2 „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“ от Плана за възстановяване и устойчивост, с инструмент на Европейския съюз – NextGenerationEU.

Престижното научно събитие DiPP2024 ще бъде открито на 26 септември 2024 г. от 13:00 часа в Регионалната библиотека „Пейо Яворов“, гр. Бургас.

Съпътстващи събития:

─ 15-ти национален информационен ден „Open Science, Open Data, Open Access, Bulgarian Open Science Cloud“, частично подкрепен по проект DО1-325/01.12.2023 от Националната пътна карта за научноизследователски инфраструктури и Националния център за високопроизводителни и разпределени пресмятания.

─ 3-ти информационен ден „Research Infrastructure Services in the Humanities and Social Sciences”, организиран от Институт по математика и информатика – БАН да представи постигнати научни резултати по проект „Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ)“ и изследователски проект Южнославянски кописти и скриптории от XIV век (палеографска атрибуция и онлайн реперториум) (№ KP-06-N50/4 30.11.2020) на Национален фонд „Научни изследвания“ и др.

Повече информация за конференцията може да се види на страницата на DiPP2024 (http://dipp2024.math.bas.bg/).

Представените на форума научни изследвания и резултати се публикуват в реферираното и индексирано в Web of Science и Scopus издание, достъпно онлайн на http://dipp.math.bas.bg.

Facebook

Twitter



Shares