Участници в Национален хоров фестивал „Панайот и Любомир Пипкови

В дните 17, 18 и 19 октомври 2025 г. Ловеч ще бъде домакин на Втория Национален хоров фестивал „Панайот и Любомир Пипкови“. Събитието се организира от Сдружение „Ключ“ с благословението на Ловчански митрополит Гавриил и с подкрепата на Ловчанско читалище „Наука-1870“, Община Ловеч, Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ и Регионален исторически музей – Ловеч.

Фестивалната програма ще започне с концерт на специалните гости – Общински хор „Гена Димитрова“ – Плевен, а участници в тазгодишното издание в Категория „Светски хорове и вокални състави“ са: Дамски хор „Захарина Милкова“ – Варна, Вокална формация „Мелос“ – Севлиево, Смесен хор на транспортните работници – София, Фолклорна ормация „Песница“ – Севлиево, Дамски вокален ансамбъл „Агапе“ – Перник, Хор „Бонка Големанова“ – Ботевград, Детски хор „Бонка Големанова“ – Ботевград, Хор „Св. Георги Победоносец“ – Русе, Дамска вокална студия „Аойда“ – Ловеч, Смесен хор „Панайот Пипков“ – Ловеч.

В Категория „Православни църковни хорове“ участниците са: Детско-юношески хор „Архангелски глас“ при Ловчанска света митрополия, Детски църковен хор „Свети Серафим Софийски“ – София, Православен църковен хор при храм „Св. Параскева“ – Плевен, Църковен хор „Благовещение“ при храм „Св. Троица“ – Ловеч, Мъжки хор при храм „Света Троица“ – Габрово, Катедрален хор „Достойно есть“ при Катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“ – Ловеч.

Фестивалът има за цел да съхрани и популяризира богатата българска хорово-музикална традиция, като обедини любителски и професионални състави от различни градове на страната.

Проект „Национален хоров фестивал „Панайот и Любомир Пипкови“ се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

