Участници от цялата страна получиха заслужени награди по време на Двадесетото юбилейно издание на „Богородична стъпка“

XX Национален тракийски фолклорен събор отличи десетки състави и индивидуални изпълнители за принос към съхраняването и популяризирането на традиционната култура

Фолклорният състав от село Тополи, община Варна, спечели Голямата награда на XX Национален тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка 2026“. Отличието е сред най-значимите награди на тазгодишното издание на форума, който събра изпълнители и пазители на фолклорните традиции от различни краища на страната.

Освен десетте специални награди, включващи плакет и парична премия, бяха връчени и две „Награди на кмета на Община Стара Загора“ – за цялостно представяне и за детски състав.

Общо 51 участници и формации получиха плакети и дипломи за принос към съхраняването и популяризирането на традиционната култура, а още 45 индивидуални изпълнители и участници бяха отличени с медали и дипломи.

Отличия за състави от цялата страна

Сред наградените с плакети и дипломи са Танцова група „Елховски ентусиасти“ от село Елхово, Певческата група от Богомилово, ДЮНХ „Жарава“ от Стара Загора, Танцова група „Златен пламък“ от Бургас, Школата по народно пеене „Аеда“, Детската фолклорна група „Шевица“ от Раднево и Гайдарска школа „Христанов“ от Твърдица.

Отличени са още „Чилновските баби“ от село Чилнов, НЧ „С Тракия в сърцето“ от Варна, Танцов състав „Мало Конаре“, хор „Самодивски огън“ от Бургас, Школа по изкуствата „Илия Аврамов“ от Нова Загора, Фолклорен танцов клуб „Тракийка“ от Стара Загора и редица други формации.

Сред отличените е и Колективът за автентичен фолклор при НЧ „Св. св. Кирил и Методий 1927“ в село Тополи, откъдето е носителят на Голямата награда на събора.

Десетки индивидуални изпълнители също получиха медали

Медали и дипломи за принос бяха присъдени на участници от Варна, Стара Загора, Ямбол, Казанлък, София, Пазарджик, Разград и много други населени места.

Сред отличените са Никола Караджов, Тотка Вълкова, Ивон Генова, Стоянка Дойчева, Христиан Найденов, Георги Алексиев, Калоян Янков, Димитър Събев, Анет Добрева, Таньо Манев, Джулия Стоянова, Невена Колева, Мария Дичева, Дарина-Наталия Живкова Янева, Божидар Иванов, Йоана Иванова и други.

С медали са отличени и изпълненията на певческата група и обичая „Сватба“ от село Тополи, както и редица фолклорни и певчески формации.

С множеството награди „Богородична стъпка 2026“ отново постави във фокуса богатството на българския фолклор и хората, които съхраняват песните, танците, обичаите и традициите и ги предават на следващите поколения.