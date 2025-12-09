Учащите се ще ползват безплатен градски транспорт в Хасково

От първи септември всички градски линии в Хасково се управляват от Община Хасково и това дава възможност за провеждане на по-гъвкава и по-съвременна политика. Дълги години градският транспорт беше занемарен, сега работим за промяна на облика му и интереса към него. Предстоят още две важни стъпки по модернизацията на градския транспорт, които ще се случат през следващата година. Първата е приложението за мобилни телефони, които предстои да се разработи и поставяне на информационни табели на всяка спирка, които да показват движението на автобусите в реално време.

Всичко това е обвързано като една цялостна политика, която е разработена съвместно с Тролейбусен транспорт. Целта ни е да направим приемлива цена, която да привлече максимален брой хора към автобусния транспорт и по този начин да разтоварим автомобилния трафик в града. За мен беше много важно отношението към децата, към учениците и учащите се. Защото когато един град е добър за децата, той е добър за всички. Към момента картите за градския транспорт за децата до определена възраст са субсидирани от държавата, но ние въвеждаме абонаментна карта за учащи – т.е. всички хора, които учат ще пътуват в градския транспорт в Хасково безплатно, за ученици, за студенти редовно обучение и докторанти редовна форма на обучение. Според мен тази голяма група от хора, които като деца и младежи са възпитани да ползват екологичен градски транспорт, в бъдеще това ще се отрази върху трафика в Хасково.

Запазва се цената на билета, което от 1 януари ще е 50 евроцента. Абонаментната карта за всички линии остава на същата стойност, както до сега, и от 1 януари ще е 15 евро. Новата абонаментна карта е „Стигни до работа“. Тя е месечна маршрутна карта, която важи за всички работещи. Ако работното място изисква ползването на две линии, те ще бъдат отразени на картата. Цената ѝ ще е 7,50 евро.

Другата карта, която вълнува много хората, е тази за пенсионери. От 1 януари всички хора, получили право на пенсия, ще получават месечна карта на цена 1 евро на месец за всички градски линии. Картите за ветерани и военноинвалиди остават безплатни, за деца с увреждания и придружител също е безплатна.

Всички абонаментни карти, които се предлагат в новия план, са за всички линии от градския транспорт на Хасково, с изключение на картата „Стигни до работа“. Предлагаме социална политика в градския транспорт, която кореспондира с другите ни големи политики за младите хора, младите семейства и децата, както и устойчивата ни политика за чиста градска среда.

