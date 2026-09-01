Участъкът Русе – Бяла и обходът на Бяла трябва да бъдат завършени до края на 2028 г.

Иван Шишков обяви, че се ускорява работата по продължението към Велико Търново, а цялото трасе до Маказа трябва да бъде проектирано

Участъкът Русе – Бяла и обходният път на Бяла, с обща дължина около 70 км, се предвижда да бъдат завършени до края на 2028 г. Строителството се съфинансира с европейски средства, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков при проверка на напредъка по бъдещата магистрала от Русе до Маказа.

В инспекцията участваха народни представители от „Прогресивна България“, заместник-министър Павлета Пеловска, областният управител на Русе проф. Любомир Владимиров, членът на Управителния съвет на АПИ инж. Венцислав Ангелов, кметове от областта и представители на изпълнителите.

До 40 дни се очаква следваща стъпка за трасето към Велико Търново

Шишков заяви, че ще бъде ускорена работата по продължението от обхода на Бяла към Велико Търново. По думите му до около 30–40 дни се предвижда да бъде възложен подробен устройствен план за трасето.

Регионалният министър посочи още, че намерението е бъдещата магистрала да бъде проектирана в цялост до Маказа. Плановете са в рамките на година и половина да има идеен проект и подробен устройствен план за отсечката от Велико Търново до Маказа, като за реализацията ѝ ще се търси концесионер.

„Тези забравени магистрали в България ще бъдат изградени. Защото всяка част от България има нужда да има една много по-различна свързаност. А тази свързаност не е само регионална“, заяви Шишков.

Два големи виадукта се изграждат по трасето

Провереният участък Русе – Бяла е с дължина около 40 км и включва редица сложни инженерни съоръжения.

В момента се изграждат два големи виадукта. Единият е с височина 85 метра и дължина 700 метра, а вторият е висок близо 45 метра и е с дължина около 800 метра.

Шишков подчерта, че големите инфраструктурни проекти ще бъдат постоянно проверявани с оглед спазването на сроковете и качеството на строителството. Той отправи и критики към управлението на инфраструктурните проекти през последните години, като заяви, че редица започнати по време на служебния кабинет през 2023 г. процедури не са били продължени с необходимото темпо.

Владимиров: Магистралата е национална необходимост

Областният управител на Русе проф. Любомир Владимиров подчерта значението на проекта за Северна България.

„Години наред хората в Северна България очакват този проект да се превърне от обещание в реалност. Магистралата Русе – Велико Търново не е регионална прищявка, а национална необходимост“, заяви Владимиров.

По време на проверката беше засегнат и въпросът с льосовите почви по трасето. Според Шишков проблемите, свързани с тях, трябва да бъдат решавани съвместно от държавата и строителите, като вече се провеждат срещи за определяне на необходимите технически решения.

Подготвя се и ремонтът на пътя Плевен – Ботевград

Регионалният министър съобщи още, че предстои да бъде одобрен проектът за ремонт на пътя Плевен – Ботевград, възложен през 2023 г. По думите му през последните три месеца се работи активно по неговото завършване и съгласуване.

Шишков коментира и състоянието на трасето Бяла – Плевен, като заяви, че дупките ще бъдат запълвани с цел осигуряване на безопасността. Според него обаче трайното решение изисква основен ремонт, извършен след необходимото проектиране.

Министърът засегна и бъдещото изграждане на тунела под Шипка, като посочи необходимостта инфраструктурните проекти в страната да бъдат разглеждани като част от цялостна транспортна свързаност, а не като отделни участъци.