Участъци от общинската пътна мрежа в Плевен ремонтира „Инжстрой“ тази седмица

В последната седмица на м. октомври екипи на „Инжстрой“ ЕООД са ангажирани основно с ремонт на участъци от общинската пътна мрежа. Работи се в отсечките:

PVN1144 – /II-34/, п.к. Гривица-Коиловци/-Върбица-Буковлък /III-3004/;

PVN2145 – /III-3402/ Славяново-граница общ. (Плевен-Пордим) – Тотлебен /I-3/;

PVN3148-/ PVN3171, Плевен-Вълчитрън/Пелишат-граница общ. (Плевен-Пордим) – Згалево – жп спирка Згалево.

В периода 27-31 октомври се извършва ремонт и на тротоар на ул. „Стара планина“ пред входа на ОУ „Васил Левски“ в Плевен.

Всички дейности са съгласно договор „Текущ ремонт на уличната и пътната инфраструктура на територията на гр. Плевен, кметствата без самостоятелен бюджет, общинската пътна мрежа и местни пътища“.

