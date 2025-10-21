U.L.I.C.A. – Street fest получи етикет EFFE LABEL 2026-2027

Фестивалът U.L.I.C.A. – Street fest, организиран от Общинско предприятие Арт сцена – Стара Загора на 13 и 14 септември 2025г., кандидатства и бе удостоен с етикет EFFE LABEL 2026-2027.

Етикетът EFFE е европейският печат за качество за изключителни фестивали на изкуствата показващи тяхната ангажираност в областта на изкуствата, обществена ангажираност и международна отвореност.

Към този момент над 1900 фестивала в цяла Европа са получили етикета EFFE и формират силна фестивална общност, близка до Европейската асоциация на фестивалите (EFA), от която е част и Арт сцена.

Етикетът се присъжда след оценка от международни експерти в света на фестивалите. Одобрените кандидати трябва да отговарят на минимум 7 от 10 стандарта за качество.

