U.L.I.C.A. – Street fest получи етикет EFFE LABEL 2026-2027

Фестивалът U.L.I.C.A. – Street fest, организиран от Общинско предприятие Арт сцена – Стара Загора на 13 и 14 септември 2025г., кандидатства и бе удостоен с етикет EFFE LABEL 2026-2027.

Етикетът EFFE е европейският печат за качество за изключителни фестивали на изкуствата показващи тяхната ангажираност в областта на изкуствата, обществена ангажираност и международна отвореност.

Към този момент над 1900 фестивала в цяла Европа са получили етикета EFFE и формират силна фестивална общност, близка до Европейската асоциация на фестивалите (EFA), от която е част и Арт сцена.

Етикетът се присъжда след оценка от международни експерти в света на фестивалите. Одобрените кандидати трябва да отговарят на минимум 7 от 10 стандарта за качество.

Повече информация може да откриете на: https://www.festivalfinder.eu/.

Президентът Румен Радев в Побит камък: „България ще я има, докато има хора като вас – с жилав корен, здрави традиции, почит към предците, съзидателен дух и вяра в утрешния ден”

Важно за работилите в Германия: НОИ и немски експерти с приемни дни в Бургас

„Духовни маршрути в Пловдив 2025“ приключва сезона с разказ за Пловдив и киното

