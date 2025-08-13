Творбите на старозагорски художници, баща и син в живота и изкуството, ще бъдат показани в изложба

Откриването е в зала „Байер“ в петък, може да се разгледат до края на август

Артистичният свят на двама старозагорски художници, баща и син, ще бъде представен на вниманието на ценителите на изящното изкуство в изложба, озаглавена „Летописи на времето“. Откриването ѝ е насрочено за петък, 15 август 2025 г., от 18.00 часа в зала „Байер“ в Стара Загора, информираха от дружеството на СБХ.

Ще бъдат експонирани творби от жанровете на живописта, рисунката и малката пластика на Ненчо Бакалски-Нено и неговия син Дилян Бакалски. „Когато играта между светлината и сянката, протичаща в гамата на цветните тонове, е впленена пред търсещата диалогичност и поетиката на въображението“ – така от дружеството на художниците описват фигуративно какво ще видят посетителите.

Изложбата ще бъде експонирана до края на месец август.

Ненчо Динев Бакалски – НЕНО

Роден е на 22.09.1963 г. в град Стара Загора.

Твори и експериментира в областта на изящните, пластичните изкуства, дизайна и в авангарда.

Представил е 24 самостоятелни изложби.

От 1985 г. има участия в общи и национални художествени изложби в страната и чужбина.

Членувал е в дружествата на художниците „Гама“, „Августа“, „ХЕРОС“, „ВИК“, Дискусионен клуб „Форум“ и в „Клуба на дейците на културата“ в град Стара Загора; в представителството на „СБХ“ в родния си град Стара Загора. Негови творби са притежание на фонд „13 века БЪЛГАРИЯ“, държавни и обществени организации, фондации, галерии, частни колекции в страната и чужбина.

Дилян Ненчев Бакалски



Роден е на 6.01.1983 г. в град Стара Загора.

Твори в жанровете на живописната рисунка, пластиката, приложната керамика, екранни и дигитални изкуства.

Автор на три самостоятелни изложби. Организатор и куратор на фестивали за съвременни изкуства, пленери и колективни изложби.

От 2006-та участва редовно в общи художествени изложби в родния си град, както и в национални и международни фестивали за изкуства.

