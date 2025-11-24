Спортен клуб „ЦСКА „Младост“ в партньорство със Столична община, дирекция „Спорт и младежки дейности“, организира първи турнир по минихандбал за Купа „Младост“, за ученици от столичните училища.

Инициативата има за цел да популяризира хандбалната игра сред децата, както и да представи дейността на новосформирания Спортен клуб и възможностите, които предоставя.

Събитието ще се реализира на 12 декември 2025 година в новообновената зала по хандбал – спортна зала ОСК „Младост“ (бившата зала „Дескрим“, разположена в близост до кръстовището на столичните булеварди „Асен Йорданов“ и „Проф. Цветан Лазаров“).

Участието в състезанието е изцяло със свободен достъп, като в него могат да се включат момичета и момчета, възрастова група 2. – 4. клас.

Предвидени са награди и медали за всички участници.

Заявка за участие се приемат в срок до 09 декември (вторник), по ел. поща l.radoeva@sofia.bg

За контакт: Любомира Радоева, дирекция „Спорт и младежки дейности“ – Тел. 0887 377 061.

Приложение:

1. Регламент

2. Заявка (образец)

Facebook

Twitter



Shares