понеделник, ноември 24, 2025
Последни:
Региона

Турнир по минихандбал за Купа „Младост“

Редактор

Спортен клуб „ЦСКА „Младост“ в партньорство със Столична община, дирекция „Спорт и младежки дейности“, организира първи турнир по минихандбал за Купа „Младост“, за ученици от столичните училища.

Инициативата има за цел  да популяризира хандбалната игра сред децата, както и да представи дейността на новосформирания Спортен клуб и възможностите, които предоставя.

Събитието ще се реализира на 12 декември 2025 година в новообновената зала по хандбал – спортна зала ОСК „Младост“ (бившата зала „Дескрим“, разположена в близост до кръстовището на столичните булеварди „Асен Йорданов“ и „Проф. Цветан Лазаров“). 

Участието в състезанието е изцяло със свободен достъп, като в него могат да  се включат момичета и момчета, възрастова група 2. – 4. клас.
Предвидени са награди и медали за всички участници.

Заявка за участие се приемат  в срок до 09 декември (вторник), по ел.  поща  l.radoeva@sofia.bg  
За контакт: Любомира Радоева, дирекция „Спорт и младежки дейности“ – Тел. 0887 377 061.

Приложение:
1. Регламент
2. Заявка (образец)

