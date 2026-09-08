Туристическият информационен център и Радио Стара Загора организират безплатен тур преди началото на учебната година

„Талисманите на Стара Загора – разходка във времето“ ще се проведе на 14 септември и е предназначена за деца от 7 до 12 години

Броени часове преди началото на новата учебна година Туристическият информационен център и Радио Стара Загора организират безплатен опознавателен тур за най-малките жители и гости на града.

„Талисманите на Стара Загора – разходка във времето“ ще се проведе на 14 септември 2026 г., понеделник, от 10:00 часа. Началната точка е пред Туристическия информационен център.

Този път традиционната разходка ще има по-различен финал. Участниците ще посетят Радио Стара Загора, което отбелязва 90 години история, новини и присъствие в ефира.

Младите изследователи ще имат възможност да застанат зад микрофона и да се докоснат отблизо до света на радиото. Те ще научат повече за новините от миналото и настоящето и ще видят как е изглеждала и работила радиостанцията преди десетилетия.

Инициативата е подходяща за деца на възраст от 7 до 12 години, а участието е безплатно.

Необходимо е предварително записване. То може да бъде направено на място в Туристическия информационен център на бул. „Руски“ №27 или на телефон 042/62 70 98, както и чрез предоставения от организаторите онлайн формуляр.

Желаещите е добре да се регистрират предварително, тъй като местата за участие са ограничени.