Туристически информационен център Стара Загора отново предлага безплатенградски маршрут

Всички, които желаят да се включат в това приключение, трябва да се

запишат предварително

Туристическият информационен център предлага на старозагорци и гостите

на града да се потопят в един от най-интригуващите периоди от историята

на Стара Загора чрез безплатния градски маршрут „Отиващите на смърт те

поздравяват“. Турът е част от инициативата „Неразказани истории по

правите улици“ и ще се проведе на 23 август 2025 г. (събота), от 9.30 ч.

Той ще разкрие завладяващи истории за гладиаторите и техните епични

битки, когато Стара Загора, тогава известна като Августа Траяна, е била

една от перлите на провинция Тракия. Участниците ще научат срещу кого са

се били гладиаторите, кои са хората, превръщани в гладиатори, и много

други вълнуващи факти.

Сборният пункт за участниците е Регионалният исторически музей (бул.

„Руски“ № 42). Лектор на събитието ще бъде Мария Камишева, ръководител

на отдел „Антична археология“ в РИМ – Стара Загора, която ще пренесе

посетителите в една епоха, изпълнена със смелост и жестокост.

Всички, които желаят да се включат в това приключение, трябва да се

запишат предварително. Това може да стане на място в Туристическия

информационен център (бул. „Руски“ № 27), на тел.: 042/ 62 70 98 или

чрез попълване на формата на следния линк:

https://forms.gle/CzkD5ypR4Yd2BHVv6

Инициативата на Община Стара Загора и Туристически информационен център

Стара Загора се осъществява с помощта на Регионален исторически музей –

Стара Загора и Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора.

Facebook

Twitter



Shares