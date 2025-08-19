Туристически информационен център Стара Загора отново предлага безплатенградски маршрут
Туристическият информационен център предлага на старозагорци и гостите
на града да се потопят в един от най-интригуващите периоди от историята
на Стара Загора чрез безплатния градски маршрут „Отиващите на смърт те
поздравяват“. Турът е част от инициативата „Неразказани истории по
правите улици“ и ще се проведе на 23 август 2025 г. (събота), от 9.30 ч.
Той ще разкрие завладяващи истории за гладиаторите и техните епични
битки, когато Стара Загора, тогава известна като Августа Траяна, е била
една от перлите на провинция Тракия. Участниците ще научат срещу кого са
се били гладиаторите, кои са хората, превръщани в гладиатори, и много
други вълнуващи факти.
Сборният пункт за участниците е Регионалният исторически музей (бул.
„Руски“ № 42). Лектор на събитието ще бъде Мария Камишева, ръководител
на отдел „Антична археология“ в РИМ – Стара Загора, която ще пренесе
посетителите в една епоха, изпълнена със смелост и жестокост.
Всички, които желаят да се включат в това приключение, трябва да се
запишат предварително. Това може да стане на място в Туристическия
информационен център (бул. „Руски“ № 27), на тел.: 042/ 62 70 98 или
чрез попълване на формата на следния линк:
https://forms.gle/CzkD5ypR4Yd2BHVv6
Инициативата на Община Стара Загора и Туристически информационен център
Стара Загора се осъществява с помощта на Регионален исторически музей –
Стара Загора и Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора.