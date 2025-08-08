ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ И ТУРОПЕРАТОРИ ОТ РАЗЛИЧНИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ НА ПОСЕЩЕНИЕ В ОБЩИНА БАНСКО

Днес, със сътрудничеството на „Respond On Demand“ Ltd – маркетингова агенция, специализирана в туристическия сектор, на посещение в Община Банско бяха туристически агенти и туроператори от различни европейски страни .

Те се срещнаха с кмета на община Банско Стойчо Баненски, заместник-кмета Сашка Въчкова и председателя на Управителния съвет на „Асоциация Фестивалите в България“ – Илияна Щерева, които запознаха туроператорите и журналистите с фестивала .

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за популяризиране на Банско като целогодишна туристическа дестинация , както и ключовата роля на културните събития, които привличат все по-широка международна аудитория . Представителите на „Respond On Demand“ изразиха своя интерес към сътрудничество и участие в бъдещи инициативи, свързани с промотирането на региона чрез фестивали, гастрономия и културен туризъм .

През следващите дни туроператорите и журналистите ще имат възможност да усетят атмосферата на Банско и да открият туристическите, културни и фестивални акценти на региона .

