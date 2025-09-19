Триумф на световен тенис турнир в Пазарджик: Лиа Каратанчева с нова победа

Националката на България за “Били Джийн Кинг Къп” Лиа Каратанчева и партньорката ѝ Сапфо Сакелариди (Гърция) триумфираха в турнира на двойки на ITF Goto Diamonds Cup – Пазарджик с награден фонд 40 000 долара.

Във финалната среща поставените под №1 в схемата надделяха над Яра Барташевич (Франция) и Алевтина Ибрагимова (Русия). След оспорван двубой от 76 минути българката и гъркинята постигнаха впечатляващ обрат във втория сет, за да се поздравят с титлата.

Това е шестата титла на двойки за Лиа Каратанчева от турнири на ITF, като три от тях са спечелени само през 2024 г. – след Анталия (Турция) и Калви (Франция).

Наградите на победителите връчиха Николай Стойчев – турнирен директор, и Таня Колчакова – заместник-кмет на Община Пазарджик.

По-рано през деня други две български националки – Елизара Янева и Лидия Енчева, се класираха за полуфиналите на сингъл, като Янева победи №264 в света Анастасия Соболева (Украйна), а Енчева надделя над Джорджия Крачун (Румъния).

Пазарджик отново ще бъде домакин на ITF турнир за жени с награден фонд 40 000 долара и следващата седмица.

Турнирът се провежда с подкрепата на

Министерство на младежта и спорта, Министерство на туризма, Община Пазарджик, Генезис Трейдинг, Goto Diamonds, Изворна вода Бачково, Рьофикс, Олимп Фитнес, Veterinary Center и Dengri Eco Resort.

