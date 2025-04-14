ТРИУМФ НА ДЪРЖАВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО КАНАДСКА БОРБА ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ НА БАНСКО
Състезателите по канадска борба на община Банско триумфираха с медали и купи на 29-ото Държавно първенство по канадска борба за мъже, жени, юноши, хора с увреждания и ветерани, на което Банско бе домакини. Състезанието протече в два състезателни дни с двубои на лява и дясна ръка и събра над 100 претенденти за титлите.
Нашите шампиони са:
Момчета младша (до 55кг)
-Божидар Дрънков – златен и сребърен медал
-Иван Глушков – златен и сребърен медал
Момчета младша (до 65кг)
-Иван Германов – 2 златни медала
Момичета младша (до 60)
-Анна Витанова – бронзов медал
Мъже младша (до 55)
-Михаил Даутев – 2 златни медала
Мъже младша (до 90)
-Георги Рупчин – бронзов медал
Юноши младша (65)
-Валентин Рахов – златен и сребърен медал
-Илиян Прангов – златен и сребърен медал
-Божидар Златарев – бронзов медал
Юноши младша (75)
-Илиян Стойков – златен и сребърен медал
-Михаил Джолев – сребърен медал
Юноши младша (70)
– Асен Спасов – два златни медала
– Владимир Клечеров – бронзов медал
Мъже младша (90)
-Йоан Лигов – сребърен медал
-Николай Костов – бронзов медал
Мъже младша (100)
-Иво Рашев – 2 златни медала
Мъже Мастър
-Димитър Юлев – златен медал
Мъже (до 55)
-Димитър Маринчев – два златни медала
-Михаил Даутев – сребърен медал
-Ивайло Седадимов – бронзов медал
Мъже (65)
-Валентин Рахов – сребърен медал
-Илиян Прагов – бронзов медал
Мъже (70)
-Асен Спасов – бронзов медал
Мъже (75)
-Християн Малаков – бронзов медал
Мъже (90)
-Йоан Лигов – бронзов медал
Мъже (110)
-Иво Рашев – сребърен медал
Мъже (над 110)
-Георги Цветков – два златни медала
СК „Армспорт-Банско“ спечели първо и второ място при юноши и при мъже и жени в отборното класиране и победоносно вдигна купите на награждаването.