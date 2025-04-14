ТРИУМФ НА ДЪРЖАВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО КАНАДСКА БОРБА ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ НА БАНСКО

Състезателите по канадска борба на община Банско триумфираха с медали и купи на 29-ото Държавно първенство по канадска борба за мъже, жени, юноши, хора с увреждания и ветерани, на което Банско бе домакини. Състезанието протече в два състезателни дни с двубои на лява и дясна ръка и събра над 100 претенденти за титлите.

Нашите шампиони са:

Момчета младша (до 55кг)

-​Божидар Дрънков – златен и сребърен медал

-​Иван Глушков – златен и сребърен медал

Момчета младша (до 65кг)

-​Иван Германов – 2 златни медала

Момичета младша (до 60)

-​Анна Витанова – бронзов медал

Мъже младша (до 55)

-​Михаил Даутев – 2 златни медала

Мъже младша (до 90)

-​Георги Рупчин – бронзов медал

Юноши младша (65)

-​Валентин Рахов – златен и сребърен медал

-​Илиян Прангов – златен и сребърен медал

-​Божидар Златарев – бронзов медал

Юноши младша (75)

-​Илиян Стойков – златен и сребърен медал

-​Михаил Джолев – сребърен медал

Юноши младша (70)

– Асен Спасов – два златни медала

– Владимир Клечеров – бронзов медал

Мъже младша (90)

-​Йоан Лигов – сребърен медал

-​Николай Костов – бронзов медал

Мъже младша (100)

-​Иво Рашев – 2 златни медала

Мъже Мастър

-​Димитър Юлев – златен медал

Мъже (до 55)

-​Димитър Маринчев – два златни медала

-​Михаил Даутев – сребърен медал

-​Ивайло Седадимов – бронзов медал

Мъже (65)

-​Валентин Рахов – сребърен медал

-​Илиян Прагов – бронзов медал

Мъже (70)

-​Асен Спасов – бронзов медал

Мъже (75)

-​Християн Малаков – бронзов медал

Мъже (90)

-​Йоан Лигов – бронзов медал

Мъже (110)

-​Иво Рашев – сребърен медал

Мъже (над 110)

-​Георги Цветков – два златни медала

СК „Армспорт-Банско“ спечели първо и второ място при юноши и при мъже и жени в отборното класиране и победоносно вдигна купите на награждаването.

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