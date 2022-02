Трима автори на 6 езика в Арт галерия „Кръг”

Международният ден на майчиния език се отбелязва всяка година на 21 февруари за насърчаване на езиковото и културното многообразие и многоезичието по целия свят, защото езиковото многообразие винаги е било от основополагащите стълбове на нашата цивилизация.

Тази година отбелязваме и 20 години от признаването на празника от ООН през 2002 г.

Арт движение Кръг представя рисувани пана с височина от 3 до 4 м с писани на ръка стихове на 6 езика на трима автори, родени в България. За двама от тях майчините езици са едновременно български и турски – Азиз Таш и Бехрин Шопова. Азиз Нашми Шакир-Таш е роден в Смолян, завършва „Арабистика” в Софийския университет,защитава докторантура в област „История на науките” в Истанбулския университет, сега работи в департамент „Средиземноморски и източни изследвания” към Нов български университет. Автор е на 5 поетични книги на български ез., пише стихове на български и турски, превежда поезия и проза от турски и арабски език, както и от български на турски. Негови са преводите на турски ез. на „Житие и страдалчество на неверния Софроний“, „Книга за Софроний“ на Вера Мутафчиева и „Книга за българите“ на Петър Мутафчиев.Самият той е превеждан на английски, унгарски, арабски, персийски, руски, малайски и хърватски, и е канен да чете свои творби на знакови места по света като Библиотеката на Конгреса във Вашингтон, театър „Шопен“ на Чикагския писателски комплекс „Гилд”, кулата „Манара” в Куала Лумпур.

Бeхрин Шопова е родена в Търговище. Завършва Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив с инструмент пиано. В момента работи в Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Любовта към музиката определя насоката на магистърската й теза „Традициите и фолклорът на турския етнос в България“, както и на дисертационния ? труд: „Локална музикалнофолклорна култура в селища с турско население от Североизточна България“. Изследванията ? са фокусирани върху мюсюлманските общности, сред които изследва религиозна и традиционна ритуалност. Пише поезия на български и турски.

Славея Неделчева е докторант в Института за балканистика с център по тракология към БАН. От 2017 до 2021 г. етрети секретар в Посолството на РБ в Косово и Прищина.Завършила е Балканистика в Софийския университет, а магистърската ? теза е посветена на чамите (албанска етническа група), тяхната история, език, литература и култура, а темата на дисертацията ? е „Бекташизмът в албанската литературна традиция (19 и 20 век)”. Учила е в Тиранския университет, Аристотелския университет в Солун, Международното училище на университета в Хайфа, в университетите в Янина и Прищина. Работила е във Външно министерство, българското посолство в Косово и като координатор за Албания, Косово, Гърция, Румъния и Македония на музикалния канал Balkanika Music Television. Във впечатляващото й CV е отбелязано: „My mother tongue is Bulgarian and I speak Albanian, Greek, Turkish, Hebrew (??? ???), and, of course, English.“ Владее албански, турски, английски, гръцки и иврит и пише поезия на всеки от тези езици. Най-голямата ? страст е дешифрирането на османотурски ръкописи.