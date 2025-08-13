„Трилистна детелина“ – новата поетична книга на Диана Саватева с премиера в Бургас

Поетична вечер, посветена на кратките лирични форми, на 13 август от 19:00 часа в Експозиционен център „Флора“ ще бъде част от тазгодишното издание на литературното изложение „С книга на плажа“.

Това е премиерата на четвъртата поетична книга на Диана Саватева – „Трилистна детелина“, издадена от Издателска къща „Знаци“.

Заместник-кметът по „Култура и вероизповедания“ на Община Бургас представя не просто книга, а изящен културен артефакт, в който нищо не е случайно – от редакцията на Аксиния Михайлова, през превода на английски от Кристофър Бъкстон, до художественото оформление на Капка Кънева и дизайна на Детелина Минева.

„Трилистна детелина“ възражда кратката поетична форма като израз на философска чувствителност, емоционална яснота и вътрешна концентрация. Книгата защитава с финес тезата, че малкото е повече – и го доказва с поезия, която остава дълго след прочита.

Саватева използва термина „нава“ – въведен от поета Иван Методиев – като по-широка и свободна рамка от класическото хайку, където броят на редовете или сричките не е определящ, а фокусът е върху поетичното пред-усещане, върху тишината между думите.

Книгата е своеобразен творчески реверанс към трима вдъхновяващи поети – Иван Методиев, Николай Искъров и Фернандо Песоа, чиито текстове също ще прозвучат по време на вечерта.

Символиката на трилистната детелина – не толкова като „по-малката сестра“ на митологизираната четирилистна, а като образ на естественото, обикновеното и пълноценното – се превръща в централна метафора на сборника. Всяко стихотворение е тристишие – минималистично, но плътно, съзнателно „пресято“, с отзвук на дзен поетика и философия на ненатрапчивото.

Модератор на премиерата ще бъде журналистът Петя Янакиева, а публиката ще има възможност да се срещне и с Керана Ангелова и Румяна Емануилиду – основателка на издателство „Знаци“, което тази година отбелязва 20 години от създаването си.

За авторката: Диана Саватева

Диана Саватева е поет, публицист и обществена фигура, която умело изгражда мост между културата и гражданската ангажираност. Завършила е българска филология, била е дългогодишен журналист и редактор във вестник „24 часа“, народен представител и зам.-председател на Комисията по културата и медиите в Народното събрание. В момента е зам.-кмет по „Култура и вероизповедания“ на Община Бургас.

Като поет тя има характерен стил – пестелив, ясен, дълбоко интуитивен. Сред предишните ѝ книги са:

„Памет за щастие“ (2008)

„Градът – любовна карта“ (2012)

„Капка, изпреварила дъжд“ (2022)

В поезията на Саватева няма ефектност или патетика – има деликатност, чистота и усещане за истина, което прави гласът ѝ едновременно съвременен и необходим.

